МО Латвії: Коаліція дронів зібрала майже 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників для ЗСУ

Коаліція дронів, ініційована Латвією, вже зібрала майже 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників для Збройних Сил України.

Про це написав міністр оборони країни Андріс Спрудс у соцмережі X.

Найбільше виділили Нідерланди та Данія – країни оголосили про спільну закупівлю дронів для ЗСУ на 400 млн євро.

Ще 70 мільйонів євро інвестує Канада, 3 млн – Литва і не менше 10 млн – Латвія.

«І це лише початок. Активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції продовжуються», – уточнив Спрудс.