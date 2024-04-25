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МО Латвії: Коаліція дронів зібрала майже 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників для ЗСУ

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Коаліція дронів, ініційована Латвією, вже зібрала майже 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників для Збройних Сил України.

Про це написав міністр оборони країни Андріс Спрудс у соцмережі X.

Найбільше виділили Нідерланди та Данія – країни оголосили про спільну закупівлю дронів для ЗСУ на 400 млн євро.

Ще 70 мільйонів євро інвестує Канада, 3 млн – Литва і не менше 10 млн – Латвія.

«І це лише початок. Активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції продовжуються», – уточнив Спрудс.

Спрудс, Коаліція дронів
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