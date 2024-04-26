ЦНС: окупанти взялися за останні 33 шахти Донбасу

Окупанти взялися ревізорувати останні 33 шахти Донбасу. Ніби для того, аби визначити рентабельні та такі, які працюють у збиток. Справжня ж причина – на шахтах нікому працювати і через мільйонні борги за електропостачання їх більше не можуть утримувати. Про це йдеться в повідомленні Центру національного спротиву (ЦНС).
Так, за даними ЦНС, майже 100 шахт із 114 визнані росіянами нерентабельними. Значну кількість цих підприємств до невтішних економічних показників довели самі загарбники. Спочатку примусовою мобілізацією, коли, наприклад, на шахті "Червоний партизан" ледве збирали по шість чоловіків у зміну.
Зазначається, що одномоментно на тимчасово окупованих територіях було мобілізовано майже 60 відсотків шахтарів. При цьому навіть тим працівникам шахт, які залишилися, окупанти затримують зарплати місяцями.
"Починаючи з 2014 року в російській пресі та аналітичних центрах захоплені українські землі називали "золотою жилою" та "перспективним регіоном". У Москві підраховували, скільки й чого можна буде викачати з українських глибин, та обіцяли щедрі інвестиції. Але, як показує життя, руйнувати не будувати. Усюди, де ступає нога російського окупанта, розруха і смерть", - кажуть в ЦНС.
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