Остін оголосив, яке озброєння має отримати Україна у новому пакеті військової допомоги від США

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, яке озброєння має отримати Україна у новому найбільшому пакеті військової допомоги на суму 6 млрд доларів.
Як передає Укрінформ, про це глава Пентогону заявив після засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", повідомляє Міноборони США.
"Він (пакет військової допомоги Україні - ред.) включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS та Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога мала тверду основу", - додав урядовець.
Як зазначається, Україна має отримати:
- Додаткові боєприпаси до ЗРК Patriot;
- Додаткові боєприпаси для систем NASAMS;
- Устаткування для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;
- Апаратуру та системи для протидії дронам;
- Боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;
- Багатоцільові радари;
- Протиартилерійські радари;
- Додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
- Артилерійські снаряди калібру 155 та 152 мм;
- Високоточні авіаційні боєприпаси;
- Безпілотні авіаційні системи Switchblade та Puma;
- Тактичні машини для буксирування озброєння та техніки;
- Боєприпаси для підриву;
- Компоненти для підтримки українського виробництва дронів та інших можливостей;
- Стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;
- Допоміжні предмети та підтримка для навчання, технічного обслуговування та забезпечення підтримки.