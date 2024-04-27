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Остін оголосив, яке озброєння має отримати Україна у новому пакеті військової допомоги від США

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Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, яке озброєння має отримати Україна у новому найбільшому пакеті військової допомоги на суму 6 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це глава Пентогону заявив після засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", повідомляє Міноборони США.

"Він (пакет військової допомоги Україні - ред.) включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS та Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога мала тверду основу", - додав урядовець.

Як зазначається, Україна має отримати:

  • Додаткові боєприпаси до ЗРК Patriot;
  • Додаткові боєприпаси для систем NASAMS;
  • Устаткування для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;
  • Апаратуру та системи для протидії дронам;
  • Боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;
  • Багатоцільові радари;
  • Протиартилерійські радари;
  • Додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
  • Артилерійські снаряди калібру 155 та 152 мм;
  • Високоточні авіаційні боєприпаси;
  • Безпілотні авіаційні системи Switchblade та Puma;
  • Тактичні машини для буксирування озброєння та техніки;
  • Боєприпаси для підриву;
  • Компоненти для підтримки українського виробництва дронів та інших можливостей;
  • Стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;
  • Допоміжні предмети та підтримка для навчання, технічного обслуговування та забезпечення підтримки.
зброя, Остін
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