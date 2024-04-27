Остін оголосив, яке озброєння має отримати Україна у новому пакеті військової допомоги від США

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, яке озброєння має отримати Україна у новому найбільшому пакеті військової допомоги на суму 6 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це глава Пентогону заявив після засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", повідомляє Міноборони США.

"Він (пакет військової допомоги Україні - ред.) включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS та Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога мала тверду основу", - додав урядовець.

Як зазначається, Україна має отримати: