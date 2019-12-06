Джулиани уехал из Киева

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в пятницу утром покинул Украину, отбыв из международного аэропорта «Борисполь», сообщает бывший украинский дипломат, сотрудник посольства Украины в США 2015-2016 гг Андрей Телиженко.

«Спасибо, Руди Джулиани, за вашу работу и за то, что вы делаете для Президента, потому что мы боремся за правду! Вы большой друг Украины и Патриот США. Надеюсь скоро увидеть вас снова в Киеве», — написал Телиженко на своей странице в Фейбсук.

Он также опубликовал фотографии из аэропорта с Джулиани.

В четверг, 5 декабря, народный депутат Андрей Деркач (внефракционный) заявил, что Джулиани первую встречу в Киеве провел с ним и обсудил вопрос создания межпарламентской группы «Друзья Украины СТОП коррупция».

«Рудольф Джулиани прилетел в Киев. Мы сразу же встретились с ним по вопросу создания межпарламентской группы «Друзья Украины СТОП коррупция», — написал Деркач на своей странице в Фейсбук в четверг.

Вместе с тем, в тот же день Джулиани в ответ на вопрос ведущего телевизионной программы «Америка на этой неделе» (America This Week) Эрика Боллинга о целях его визита в Украину не стал объяснять, зачем он приезжал в Украину, и отказался раскрывать место, где находится в данный момент. «Впрочем, я не могу объяснить... Я даже не могу подтвердить это», — сказал адвокат.

«Все, что я могу сказать вам, сегодня я делаю то, чем я занимался ежедневно и, может, еженощно на протяжении полутора лет — я представляю моего клиента как адвокат», — добавил он.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Джулиани на этой неделе посетил Будапешт, а 5 декабря находится в Киеве, где проводит встречи с бывшими украинскими прокурорами Виктором Шокиным и Константином Куликом.

«Бывшие прокуроры, которых обвиняют в коррупции, сыграли определенную роль в распространении утверждений о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене, бывшем американском после в Украине Мари Йованович и об украинцах, распространявших в 2016 году нелицеприятную информацию о главе предвыборной кампании Трампа Поле Манафорте», — отмечает газета.

В Будапеште, по данным издания, Джулиани встретился во вторник с другим бывшим украинским генпрокурором Юрием Луценко, который, как отмечает The New York Times, стал ключевой фигурой в инициированном американскими демократами расследовании о возможности начала процедуры импичмента президента Трампа.

«Джулиани использует эту поездку, о которой ранее не сообщалось, для того, чтобы оказать содействие в подготовке новых серий документального фильма для американского консервативного телеканала», — поясняет издание.