Войти
Туск призвал Европу помочь Украине защититься от российской агрессии
позиция
Туск призвал Европу помочь Украине защититься от российской агрессии
Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается входить в состав России
резонанс
Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается входить в состав России

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Джулиани уехал из Киева

349
Джулиани уехал из Киева

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в пятницу утром покинул Украину, отбыв из международного аэропорта «Борисполь», сообщает бывший украинский дипломат, сотрудник посольства Украины в США 2015-2016 гг Андрей Телиженко.

«Спасибо, Руди Джулиани, за вашу работу и за то, что вы делаете для Президента, потому что мы боремся за правду! Вы большой друг Украины и Патриот США. Надеюсь скоро увидеть вас снова в Киеве», — написал Телиженко на своей странице в Фейбсук.

Он также опубликовал фотографии из аэропорта с Джулиани.

В четверг, 5 декабря, народный депутат Андрей Деркач (внефракционный) заявил, что Джулиани первую встречу в Киеве провел с ним и обсудил вопрос создания межпарламентской группы «Друзья Украины СТОП коррупция».

«Рудольф Джулиани прилетел в Киев. Мы сразу же встретились с ним по вопросу создания межпарламентской группы «Друзья Украины СТОП коррупция», — написал Деркач на своей странице в Фейсбук в четверг.

Вместе с тем, в тот же день Джулиани в ответ на вопрос ведущего телевизионной программы «Америка на этой неделе» (America This Week) Эрика Боллинга о целях его визита в Украину не стал объяснять, зачем он приезжал в Украину, и отказался раскрывать место, где находится в данный момент. «Впрочем, я не могу объяснить... Я даже не могу подтвердить это», — сказал адвокат.

«Все, что я могу сказать вам, сегодня я делаю то, чем я занимался ежедневно и, может, еженощно на протяжении полутора лет — я представляю моего клиента как адвокат», — добавил он.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Джулиани на этой неделе посетил Будапешт, а 5 декабря находится в Киеве, где проводит встречи с бывшими украинскими прокурорами Виктором Шокиным и Константином Куликом.

«Бывшие прокуроры, которых обвиняют в коррупции, сыграли определенную роль в распространении утверждений о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене, бывшем американском после в Украине Мари Йованович и об украинцах, распространявших в 2016 году нелицеприятную информацию о главе предвыборной кампании Трампа Поле Манафорте», — отмечает газета.

Читайте также: Арахамия сомневается в принятии закона о запуске рынка земли до конца года

В Будапеште, по данным издания, Джулиани встретился во вторник с другим бывшим украинским генпрокурором Юрием Луценко, который, как отмечает The New York Times, стал ключевой фигурой в инициированном американскими демократами расследовании о возможности начала процедуры импичмента президента Трампа.

«Джулиани использует эту поездку, о которой ранее не сообщалось, для того, чтобы оказать содействие в подготовке новых серий документального фильма для американского консервативного телеканала», — поясняет издание.

Рудольф Джулиани
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 6 декабря 2019
Четверг, 5 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Госбюджет-2019: минус 71 млрд грн

Свежие данные Казначейства указывают на то, что проблемы с выполнением доходной части госбюджета усугубляются. Бюджет не выполняется уже четвертый месяц подряд – с августа месяца. В ноябре план по доходам был недовыполнен на 8,6% или минус 8,4 млрд грн. С начала 2019 года госбюджет недополучил 56 млрд грн от запланированных доходов.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016