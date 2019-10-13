Луценко уверяет, что не имел никаких деловых отношений с Парнасом и Фруманом

Бывший генпрокурор Юрий Луценко опровергает информацию американских СМИ, он склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настоять на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Об этом он заявил в комментарии журналисту УП.
В частности, Луценко прокомментировал информацию о том, что Парнас и Фруман пытались избавиться от Йованович по его просьбе.
Дословно: «Нет, (это — ред.) неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям», — заявил экс-генпрокурор.
Луценко также уточнил, знаком ли с Парнасом и Фруманом.
«С ними меня познакомил Джулиани. Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел», — сообщил он.
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