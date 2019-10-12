В США начали расследование деятельности адвоката Трампа в Украине

В США против адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани ведется расследование о лоббизме. Об этом сообщает The New York Times.
Сообщается, что федеральных прокуроров Манхэттена заинтересовало, не нарушил ли Джулиани закон о лоббизме в ходе своей работы в Украине. В частности, они изучают его попытки подорвать влияние бывшего посла США в Украине Мари Йованович.
Газета уточняет, что расследование связано с делом против двух помощников Джулиани, которых арестовали на этой неделе по обвинению в финансовых преступлениях. Речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане, которых обвинили в нарушении правил финансирования избирательной компании Трампа. Также Парнасу и Фруману вменяют незаконные пожертвования конгрессмену, чьей помощью они хотели заручиться для смещения Йованович.
Джулиани отрицает все обвинения, но признает, что он и его помощники работали вместе с украинскими прокурорами. В частности, они собирали потенциально опасную информацию о Йованович, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере, а также ряде других лиц.
Издание пишет, чтобы причинить вред Йованович и другим "целям Трампа", Джулиани передал материалы некому чиновнику и поддерживающему президента колумнисту.
Напомним, в США арестовали близких к личному адвокату Трампа Джулиани бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые помогали ему с делами в Украине.
По данным АР, Йованович отстранили от должности после отказа передавать запрос украинским чиновникам о проведении расследований в отношении сына Байдена. Бывший посол во время дачи показаний в Конгрессе заявила, что ее отзыв стал прямым результатом давления американского президента Трампа на Государственный департамент.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016