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Страны Южной Америки заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро

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Страны Южной Америки заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро

Участники так называемой «Группы Лимы» считают, что избрание Николаса Мадуро на новый президентский срок в Венесуэле не соответствовало международным стандартам. Об этом говорится в совместном заявлении нескольких государств Латинской Америки и Канады, опубликованном в пятницу на сайте МИД Перу.

«Министры иностранных дел Группы Лимы, которые собрались сегодня в нашей столице (Лиме), объявили, что не признают легитимность нового президентского периода режима Мадуро, который начнется 10 января, в связи с тем, что соответствующий избирательный процесс не соответствовал международным стандартам свободного, справедливого и прозрачного процесса», — отмечено в документе. В заявлении также говорится, что участники группы «переоценят» дипломатические отношения с Каракасом.

«Страны — члены Группы Лимы переоценят свои дипломатические отношения с Венесуэлой ради восстановления демократии и конституционного порядка в этой стране. Кроме того, они договорились запретить въезд на свою территорию высокопоставленных чиновников венесуэльского режима, а также ввести экономические санкции против связанных с ним физических и юридических лиц», — отмечено в заявлении.

Свои подписи под документом поставили представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили. Они призвали Мадуро не вступать в должность президента Венесуэлы и передать исполнительную власть парламенту южноамериканской страны.

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента этой республики Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума.

Напомним, что в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. По данным комитета по финансам местного парламента, инфляция в стране с января по октябрь 2018 года приблизилась к 290 000%, а в годовом исчислении рост цен превысил 833 000%.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции в ноябре прошлого года сообщили, что число беженцев и мигрантов из Венесуэлы в мире достигло трех миллионов. Из них 2,4 млн находятся в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а остальные — в других регионах.

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Правительство Боливарианской Республики не признает существования в стране гуманитарного кризиса.

Венесуэла, Николас Мадуро, Группа Лимы
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Суббота, 5 января 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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