Страны Южной Америки заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро

Участники так называемой «Группы Лимы» считают, что избрание Николаса Мадуро на новый президентский срок в Венесуэле не соответствовало международным стандартам. Об этом говорится в совместном заявлении нескольких государств Латинской Америки и Канады, опубликованном в пятницу на сайте МИД Перу.

«Министры иностранных дел Группы Лимы, которые собрались сегодня в нашей столице (Лиме), объявили, что не признают легитимность нового президентского периода режима Мадуро, который начнется 10 января, в связи с тем, что соответствующий избирательный процесс не соответствовал международным стандартам свободного, справедливого и прозрачного процесса», — отмечено в документе. В заявлении также говорится, что участники группы «переоценят» дипломатические отношения с Каракасом.

«Страны — члены Группы Лимы переоценят свои дипломатические отношения с Венесуэлой ради восстановления демократии и конституционного порядка в этой стране. Кроме того, они договорились запретить въезд на свою территорию высокопоставленных чиновников венесуэльского режима, а также ввести экономические санкции против связанных с ним физических и юридических лиц», — отмечено в заявлении.

Свои подписи под документом поставили представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили. Они призвали Мадуро не вступать в должность президента Венесуэлы и передать исполнительную власть парламенту южноамериканской страны.

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента этой республики Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума.

Напомним, что в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. По данным комитета по финансам местного парламента, инфляция в стране с января по октябрь 2018 года приблизилась к 290 000%, а в годовом исчислении рост цен превысил 833 000%.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции в ноябре прошлого года сообщили, что число беженцев и мигрантов из Венесуэлы в мире достигло трех миллионов. Из них 2,4 млн находятся в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а остальные — в других регионах.

Правительство Боливарианской Республики не признает существования в стране гуманитарного кризиса.