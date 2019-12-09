Зеленский пообщается с Путиным до совместной пресс-конференции «нормандской четверки»

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится до пресс-конференции лидеров «нормандского формата». Об этом заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, это так(...) До пресс-конференции», — сказал Песков.
Ранее программой парижского саммита было предусмотрено, что президенты РФ и Украины проведут встречу уже после совместной пресс-конференции «нормандской четверки».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что у нее «нет особых ограничений» по времени.
Предстоящая беседа Путина и Зеленского — первый личный контакт президентов России и Украины, которые до этого общались только по телефону.
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