Зеленский пообщается с Путиным до совместной пресс-конференции «нормандской четверки»

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится до пресс-конференции лидеров «нормандского формата». Об этом заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, это так(...) До пресс-конференции», — сказал Песков.

Ранее программой парижского саммита было предусмотрено, что президенты РФ и Украины проведут встречу уже после совместной пресс-конференции «нормандской четверки».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что у нее «нет особых ограничений» по времени.

Предстоящая беседа Путина и Зеленского — первый личный контакт президентов России и Украины, которые до этого общались только по телефону.