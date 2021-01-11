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Украина считает необходимым «обновить» Минские соглашения

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Украина считает необходимым «обновить» Минские соглашения

Обновление Минских соглашений является необходимым предварительным условием для любого дальнейшего прогресса в окончании войны между Россией и Украиной, сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Украина неоднократно демонстрировала готовность перезапустить мирный процесс. Однако, поскольку имплементация существующих соглашений в их нынешнем состоянии невозможна, обновление этих соглашений является необходимым предварительным условием для любого дальнейшего прогресса», — написал Резников в статье для Atlantic Council, опубликованной в субботу.

Он подчеркнул, что Украина выполнила почти все обязательства, взятые на саммите Нормандского формата в Париже в декабре 2019 года.

«С тех пор было два взаимных освобождения задержанных. Мы определили 19 участков земли для гуманитарного разминирования и четыре новых района для разведения сил. Впервые с начала конфликта в 2014 году было заключено пятимесячное прекращение огня. Несмотря на несовершенство, это прекращение огня, несомненно, спасло жизни», — указал Резников.

Также он напомнил, что весной 2020 года Украина усилила делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) членами правительства и руководителями парламентских комиссий. В соответствии с Минскими договоренностями к делегации также присоединились украинские представители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. В ноябре 2020 года были открыты два новых пункта пропуска в Луганской области.

По словам Резникова, с лета 2020 года российские оппоненты использовали все предлоги, чтобы парализовать ТКГ и отказаться от выполнения своих обязательств. Украина представила свой план выполнения Минских договоренностей, но российская сторона не представила своего видения.

«Ключевой вопрос сейчас заключается в том, можно ли убедить Россию принять модернизированный вариант Минских соглашений или полностью новый формат переговоров. Этот вопрос поднимали представители ОБСЕ, а также наши немецкие и французские партнеры. Украина благодарна за их поддержку, но мы должны также отметить, что эти усилия дали очень ограниченные результаты. В конечном счете, прогресс на пути к миру зависит от желания России, или, если быть точнее, от нежелания России положить конец конфликту», — считает вице-премьер.

Резников добавил, что любые возможности для дальнейших безопасных шагов в рамках действующих договоренностей практически исчерпаны.

«Слово „безопасных“ здесь имеет первостепенное значение. Украина не согласится ни на что, что украинское общество сочтет неприемлемым, что может еще больше дестабилизировать нынешнюю ситуацию. Мы не рискнем полномасштабной войной в Восточной Европе», — заявил он.

Вице-премьер-министр указал, что ожидаемые политические изменения в предстоящие недели и месяцы могут придать новый импульс застопорившемуся мирному процессу.

«В наступающем году канцлер Меркель уйдет в отставку. Ее уход оставит Владимира Путина единственным остающимся членом первоначального квартета, стоящего за Минскими соглашениями. Швеция заняла пост председателя ОБСЕ. В Америке Джо Байден вскоре войдет в Белый дом. Эти новые лидеры унаследуют мирный процесс в Украине, как и президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон», — пояснил он.

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Резников сообщил, что, признавая сложность этого мирного процесса, Украина надеется, что грядущие изменения в политическом руководстве могут создать новые возможности.

«Например, мы ожидаем, что новая администрация Байдена будет играть более активную роль в переговорах. Поскольку США являются членом ОБСЕ, их представители могли бы присоединиться к командам модераторов, участвующих в разных подгруппах, наряду с представителями Великобритании и Канады», — отметил он.

Алексей Резников, Минские соглашения
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