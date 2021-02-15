Резников заявил о невозможности отказа от Минских соглашений и хочет их модернизировать

Несмотря на то, что Минские соглашения несут лишь политико-дипломатический характер, Украина не может отказаться от них, однако текст документа нуждается в модернизации, отмечает вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Минские соглашения носят политико-дипломатический характер. Это соглашения, но никак не международный договор, ни тем более международный закон, но это не означает, что Украина может отказаться от Минских соглашений», — заявил Резников во время пресс-брифинга, передает Интефакс-Украина.

Он добавил, что «Минские соглашения остаются единственной базой, которая пока есть, принципы и главные цели которых — прекращение войны на Донбассе.

В то же время Резников подчеркнул необходимость модернизации Минских соглашений.

«Мне как юристу не нравится текст „Комплекса мер по выполнению Минских соглашений“, в частности пункт 9, где речь идёт об очерёдности проведения местных выборов на Донбассе и передачи контроля на границе Украины и России. Как минимум, этот пункт требует модернизации и пересмотра, иначе он неисполним в такой редакции», — сказал министр.

Кроме того, Резников призвал Россию внимательно читать текст соглашений: «Первым пунктом есть вопросы безопасности. Без урегулирования вопросов безопасности не может быть и речи о выполнении каких-либо политических вещей, при этом, Россия постоянно настаивает на приоритете политического урегулирования, забывая про безопасность», — объяснил Резников.

В свою очередь сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко отметила, что не видит изменения позиции России в Минском процессе.

«Я не вижу никаких изменений в позиции Российской Федерации, а также приглашённых со стороны ОРДЛО. Очевидно, что последние являются агентами влияния России. Их цель, состоящая в дискредитации минской площадки, остается в своём нарративе», — сказала Геращенко.

В то же время, по её словам, Украина выполнила все свои обязательства в рамках Минских соглашений.

«Даже в драматичном сентябре 2014 года украинский парламент принял два очень болезненных закона — об амнистии и об особенностях местного саморегулирования в донецкой и луганской областях. И, собственно, все срывы минского процесса — это исключительная ответственность российской стороны», — резюмировала она.