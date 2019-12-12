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На Донбассе стало гибнуть меньше гражданских

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На Донбассе стало гибнуть меньше гражданских

В период с начала года до середины ноября вдоль линии разграничения на Донбассе погибли 26 гражданских и 136 получили ранения.

Об этом заявила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время презентации периодического доклада о ситуации на Востоке Украины за период с 16 августа до 15 ноября этого года, сообщает Укринформ.

«В течение отчетного периода шесть гражданских лиц были убиты, а 36 — ранены. Общее количество жертв среди гражданского населения в 2019 году составило 162 человека по состоянию на 15 ноября: 26 убитых и 136 раненых», — сказала Богнер.

По ее словам, это количество на 40% меньше по сравнению с аналогичным календарным периодом 2018 года и является самым низким за весь период конфликта.

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Глава Миссии ООН подчеркнула, что начиная с середины апреля 2014 года общее количество погибших среди гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе составляет 3 344 человека, а число раненых превышает семь тысяч.

ООН, Донбасс
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