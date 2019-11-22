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Ученые выяснили, почему бедняки чаще страдают от болезней сердца

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Ученые выяснили, почему бедняки чаще страдают от болезней сердца

Малообеспеченные люди чаще становятся жертвами коронарной болезни, инсультов и прочих проблем с сердцем и сосудами из-за того, что они в среднем спят меньше, чем представители более платежеспособных слоев населения. Исследование на эту тему опубликовал научный журнал Cardiovascular Research.

Ученые проанализировали данные, собранные в четырех европейских странах в рамках проекта Lifepath. В нем участвовали больше 111 тыс. добровольцев, занятых в самых разных сферах экономики.

В рамках этого проекта европейские медики пытались оценить то, как распорядок дня, специализация и прочие социоэкономические аспекты влияют на продолжительность жизни человека, и то, каким болезням он больше всего подвержен. Авторы статьи воспользовались данными Lifepath для того, чтобы больше узнать о том, как связаны уровень доходов и болезни сердца и сосудов.

Анализируя эту информацию, ученые подтвердили, что связь между достатком и кардиологическими проблемами действительно существует, а также натолкнулись на любопытную закономерность. Когда специалисты сопоставили то, как часто бедные люди страдают от нарушений сна, а также статистику по частоте развития болезней сердца, они обнаружили, что повышенная вероятность заполучить коронарную болезнь и инсульт примерно на 14-35% объяснялась тем, что люди с низким уровнем дохода спят значительно меньше, чем более обеспеченные европейцы. Эта закономерность была лучше выражена для мужчин, чем для женщин, что ученые связывают с различиями в том, в каких сферах экономики чаще всего работают малообеспеченные представители каждого пола.

Иными словами, вероятность заполучить инсульт и коронарную болезнь сердца в значительной степени зависела не только от уровня дохода, а от связанной с ним характеристики — тем, как много спал тот или иной участник исследования. В частности, если добровольцы жаловались на то, что часто спят меньше пяти часов в день, то это повышало вероятность развития коронарной болезни сердца примерно на 60% и у женщин, и у мужчин, и увеличивало шансы заполучить инсульт на 30% у представительниц слабого пола.

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Ученые предполагают, причина в том, что нарушения режима сна провоцируют хронические воспаления в сердечной ткани и сосудах, гипертонию, атеросклероз и другие сбои в работе организма, которые напрямую повышают шансы заполучить инсульт, инфаркт или коронарную болезнь сердца.

бедность, сон
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