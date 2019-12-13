Зеленский анонсировал стратегию повышения пенсий для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разработанной властью программе повышения пенсий для граждан страны по возрасту, что начнется с категории тех, кому за 80 лет.
«Сейчас важная социальная миссия нашей команды: когда нет денег, но нужно увеличить пенсии, минимальные пенсии. Хотя бы для тех людей, которым очень сложно. А количество этих людей большое. У нас действительно есть программа, мы ее разработали. Мы придумали очень интересную стратегию повышения пенсий для людей по возрасту», — сказал он в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» в четверг вечером.
Зеленский указал, что сначала будут «сильно» повышены пенсии от 400 до 1100 грн тем гражданам, кому за 80 лет. По его словам, таких людей в Украине немало, и на них будет выделено 13 млрд грн в следующем году.
«Потом мы хотим идти и снижать этот показатель: старше 75 лет, старше 70 лет и дальше», — добавил он.
Зеленский также подчеркнул, что обязательно будет окончание «эпохи бедности» при его каденции, что обещалось на выборах президента.
«Я уверен, мы это делаем шаг за шагом. Деньги не падают с неба, мы приняли много законов, связанных с детенизацией экономики, демонополизацией, деолигархизацией. Это будет наполнять бюджет. Каждый должен платить в этой стране налоги», — отметил он.
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