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Зеленский попросил не переживать по поводу «Сребреницы на Донбассе»

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Зеленский попросил не переживать по поводу «Сребреницы на Донбассе»

Второй Сребреницы в Донбассе не произойдет, потому что Украина — «другая страна», уважающая своих граждан, заявил президент Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1».

Ранее российский лидер Владимир Путин допустил повторение в регионе трагедии в боснийском городе, где во время военных действий после распада Югославии погибли несколько тысяч человек. По его словам, это может произойти, если Украина преждевременно получит контроль над границей с Россией на Донбассе.

Зеленский отметил, что сейчас в стране иная, «свободная и демократическая» власть, которая понимает, что в Донбассе живут и граждане Украины, и уважительно к ним относится. По словам украинского президента, он заявил Путину, что «никакой резни» в Донбассе не случится. «Мы — другая власть, и для нас самое главное — человеческая жизнь, поэтому я не вижу никаких таких выводов», — заявил Зеленский.

В 1995 году Сребреницу, большую часть населения которой составляли мусульмане, взяла армия боснийских сербов, после чего в районе расстреляли несколько тысяч человек. В 2007 году Международный трибунал признал случившееся геноцидом. Ряд бывших военных как соучастников этнической чистки приговорили к длительным срокам лишения свободы.

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В начале недели в Париже прошла встреча «нормандской четверки», по итогам которой ее лидеры договорились о прекращении огня и новом разведении военных сил на Донбассе и продлении его особого статуса. После саммита Зеленский заявил, что Киев выступает за передачу границы до проведения выборов в регионе, что резко отличается от позиции Москвы, сообщившей, что она придерживается выполнения минских договоренностей. Позднее Зеленский сообщил о необходимости изменить эти соглашения, заключенные при его предшественнике. Это может коснуться вопроса о передачи границы под контроль Киеву, добавил он.

Донбасс, Владимир Зеленский
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