Путин назвал главную тему вчерашнего разговора с Зеленским

Разговор президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в основном был посвящен взаимоотношениям стран в сфере энергетики. Об этом Путин сообщил на встрече с министром энергетики Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщается на сайте Кремля.

После встречи Миллер заявил, что по указанию президента «Газпром» уже направил Украине официальное предложение по заключению нового или продлению действующего контракта на транзит газа. При этом он заявил, что в Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, однако сертификация компании пока не проведена. В связи с этим, по словам Миллера, возникают технические проблемы, которые должны быть решены как можно скорее.

На встрече президент РФ также обсудил с Миллером и Новаком готовность российского энергетического комплекса к зимнему периоду.

Ранее Путин и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возвращение Москвой оборудования с украинских кораблей, захваченных в Керченском проливе, а также рассмотрели вопросы газовой проблематики, в том числе транзита российского газа через Украину.

Действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря.