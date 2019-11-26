Путин назвал главную тему вчерашнего разговора с Зеленским

Разговор президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в основном был посвящен взаимоотношениям стран в сфере энергетики. Об этом Путин сообщил на встрече с министром энергетики Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщается на сайте Кремля.
После встречи Миллер заявил, что по указанию президента «Газпром» уже направил Украине официальное предложение по заключению нового или продлению действующего контракта на транзит газа. При этом он заявил, что в Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, однако сертификация компании пока не проведена. В связи с этим, по словам Миллера, возникают технические проблемы, которые должны быть решены как можно скорее.
На встрече президент РФ также обсудил с Миллером и Новаком готовность российского энергетического комплекса к зимнему периоду.
Ранее Путин и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возвращение Москвой оборудования с украинских кораблей, захваченных в Керченском проливе, а также рассмотрели вопросы газовой проблематики, в том числе транзита российского газа через Украину.
Действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016