Часть Киева сегодня перекроют из-за массовых акций

Во вторник, 17 декабря, в центральной части Киева запланировано проведение нескольких массовых акций, поэтому движение частично будет перекрыто.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

«Организаторы запланировали использование в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта», — говорится в сообщении.

В полиции советуют по возможности воздержаться от поездок по центральной части Киева собственным автотранспортом, чтобы избежать осложнений дорожного движения.

Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева, чтобы обеспечить правопорядок во время запланированных акций, сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

«Полицейские вместе с бойцами Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы», — говорится в сообщении.

«Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме», — добавили в полиции.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей.

Ранее на вторник анонсировалась всеукраинская акция протеста, инициированная противниками открытия рынка земли. Под стенами Верховной Рады планируют собраться аграрии, представители профсоюзов, политических сил, волонтеры, ветераны.

Также на 17 декабря анонсировалась акция профсоюзов возле Верховной Рады Украины в поддержку законопроектов Трудового кодекса Украины № 2410, Кодекса Украины о труде № 2410-1, требований по недопущению тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест, против разрушения существующей системы социальной защиты, за сохранение социальных стандартов.