В Украину идет потепление до плюс 16

В Украине во вторник осадки не прогнозируются, днем 5-10° тепла, в Карпатах сильный ветер. В западных областях и в Одесской области ожидается до 16° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Без осадков. Ночью и утром в Украине (кроме северных областей) местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с. Температура днем 5-10° тепла, в западных областях и на юге Одесской области 11-16°», — говорится в сообщении.

В Киеве и области 17 декабря без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. В столице температура днем 8-10° тепла, на Киевщине днем 5-10° тепла.

Согласно прогнозу на 18-19 декабря, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в южной части, 18 декабря и в западных областях местами 14-16°, 19 декабря в северных областях 4-9° тепла.

На Киевщине 18-19 декабря также без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 18 декабря 7-12°, 19 декабря 4-9° тепла.

Синоптики 20-21 декабря также осадки не прогнозируют, только в субботу в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 1-7° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и на юге страны до 11°.

На Киевщине осадки 20-21 декабря не ожидаются. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.