ГБР обнаружила скрытые видеокамеры в раздевалках спортклуба Порошенко

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по итогам обысков в спортивном клубе «5 элемент», во время которых были обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках спортклуба.

Как сообщает пресс-служба ГБР, следователи зарегистрировали уголовное производство по факту выявления предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, и на момент изъятия, возможно, находились в рабочем состоянии.

«Во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и они подключены к сетевому кабелю. Досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины — незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации», — указывается в сообщении.

Как сообщалось, обыски в спортклубе «5 элемент» прошли 20 декабря. Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова уточнила, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко — о купле-продаже завода «Кузня на Рыбальском» и возможном исчезновении материалов из ситуативной комнаты в Офисе президента.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Монитор», более известный как элитный фитнес-клуб «5-й элемент», принадлежит нескольким акционерным обществам, конечными бенефициарами которых являются предыдущий президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.