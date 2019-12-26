Украина выдала Испании российского вора в законе

Украина экстрадировала в Испанию криминального авторитета, известного под кличкой «Батыр Бухарский», которого испанская юстиция обвиняет в отмывании преступных доходов. Об этом сообщила в четверг Национальная полиция.
По ее данным, выданный Испании 48-летний уголовный авторитет является уроженцем Узбекистана и имеет гражданство России. «Батыр Бухарский» в преступной иерархии считается вором в законе. Настоящее имя «Батыра Бухарского» полиция не приводит. Экстрадиция произошла 24 декабря.
По данным правоохранительных органов, «Батыр Бухарский» с 2017 года находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании. «Вместе с другими участниками ОПГ он организовал схему по отмыванию денег, полученных преступным путем, легализация которых осуществлялась путем приобретения недвижимости», — говорится в сообщении.
В апреле 2019 года «Батыр Бухарский» незаконно прибыл на территорию Украины и вскоре был задержан, о чем Нацполиция сообщила европейским коллегам. По законам Испании, вору в законе грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 17 лет.
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