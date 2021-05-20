Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине «воров в законе»

В Украине задержаны два самых влиятельных «вора в законе» по прозвищу «Умка» и «Лаша Сван», им инкриминируется установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе, сообщает Управление коммуникаций Национальной полиции Украины.

«Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. Эти лица из „верхушки“ преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан», — говорится в сообщении, на сайте Нацполиции в четверг утром.

В Нацполиции отмечается, что оба подозреваемых считались одними из самых влиятельных «воров в законе» в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях — Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

«Сейчас следователи по согласованию с процессуальными руководителями готовят им сообщение о подозрении по ст. 255-1 УК Украины. Продолжаются обыски», — подытожили в Нацполиции.