Арахамия озвучил размер «справедливой» зарплаты народных депутатов

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выразил мнение, что зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тыс. грн, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем было раньше.
«Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы — от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн», — сказал Арахамия в комментарии журналу НВ.
В то же время глава фракции считает депутатскую зарплату «очень деликатным вопросом» и сказал, что не может дать однозначный ответ, «имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно».
«А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство — это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью», добавил Арахамия.
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