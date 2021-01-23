И Украины выдворили «вора в законе» по прозвищу «Зюзя»

«Вора в законе» по прозвищу «Зюзя», прибывшего в Киев, принудительно выдворили за пределы Украины, сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
«Оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции получили информацию, что в Киев прибыл 39-летний „вор в законе“ по прозвищу „Зюзя“. По данным оперативников, „авторитет“ прибыл в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных „потоков“, полученных от совершения имущественных преступлений», — сказано в сообщении.
Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.
Оперативники установили его местонахождение, задержали и доставили в Государственную миграционную службу Украины.
22 января 39-летний гражданин другой страны был принудительно выдворен за пределы Украины с запретом въезда на 3 года.
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