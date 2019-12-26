Минсоцполитики хочет запретить ввоз секонд-хенда в Украину

Министерство социальной политики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины относительно запрета ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.
Об этом сообщил заместитель министра соцполитики Олег Коваль, передает «Интерфакс-Украина».
Исключение оставят для одежды специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также медицинским учреждениям.
Коваль объяснил это тем, что очень часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, к примеру, для пожарных, у которого истёк срок хранения на складах за рубежом и его на бесплатной основе отдают в ГСЧС. Замминистра добавил, что такая форма соответствует международным стандартам и не несёт угрозу для жизни силовиков.
В то же время, по словам Коваля, украинским законодательством пользуются бизнесмены и под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, чтобы потом продать его.
«Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране», — отметил он.
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