Житель Житомирской области попал в реанимацию после запуска фейерверка

Житель Житомирской области попал в реанимацию после запуска фейерверков, сообщила в среду пресс-служба МВД.

«Спасатели Житомирской области сообщили, мужчина получил тяжелую травму из-за фейерверка, который резко взорвался. Сейчас он в реанимации», — сообщила пресс-служба в Facebook.

Также в пресс-службе призвали не использовать фейерверки из-за войны на Донбассе.

«Гражданам Украины напоминаем, в нашей стране идет война, и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях. Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков», — отметили в пресс-службе.