Новый год на Софийской площади в Киеве встретили более 100 тыс человек

Новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в среду со ссылкой на оперативную информацию столичных спасателей.
«В течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий. По информации Департамента здравоохранения, к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи обращения не поступали», — говорится в сообщении.
По данным КГГА, более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали новый 2020 год на Софийской площади, где состоялся концерт с участием популярных украинских исполнителей. Празднование продолжится и 1 января: в 17:00 начнется концерт.
Продолжается празднование и на Контрактовой площади, на которую в новогоднюю ночь, по информации организаторов, посетили более 40 тысяч киевлян и гостей столицы. Здесь можно посетить стрит-арт каток, Резиденцию Святого Николая, покататься на большом колесе обозрения и горках.
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