Убийство Сулеймани лишь укрепит решимость Ирана противостоять США, - Рухани

Гибель от рук американцев командующего спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани не сломит волю Ирана к борьбе с агрессией США, говорится в заявлении иранского президента Хасани Рухани на сайте его администрации.

Согласно заявлению, смерть Сулеймани «удвоит решимость великого народа Ирана и других свободных народов региона выстоять против жадности США и защитить ценности ислама».

«Нет сомнений в том, что великий народ Ирана и другие свободные народы в регионе отомстят за это ужасное злодеяние преступной Америки», — отметил президент.

Он добавил, что убийство Сулеймани лишь демонстрирует беспомощность политики США в регионе.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

«ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения „Кудс“ КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов», — говорится в заявлении американского военного ведомства.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.