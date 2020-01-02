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Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

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Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

Парламент Турции на внеочередном заседании в четверг, 2 января, одобрил законопроект, согласно которому Турция разместит своих военных в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что в голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 — против.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган внес в парламент законопроект о размещении турецких войск в Ливии.

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Ранее Эрдоган заявил, что Турция направит войска в Ливию по просьбе Триполи уже в следующем месяце. Таким образом Анкара ставит конфликт в Северной Африке в центр более широких региональных трений.

26 декабря Международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

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В ноябре 2019 года парламент Турции ратифицировал соглашение по вопросам безопасности и военного сотрудничества, подписанное ранее с международно признанным правительством Ливии. Соглашение может открыть путь для военной помощи со стороны Анкары, несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Турция, Ливия, военные
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