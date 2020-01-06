США приостанавливают обучение местных сил в Ираке

Американские военные в связи с ракетными ударами в Ираке заявили, что все ресурсы направляются на защиту иракских баз, где размещаются войска коалиции по борьбе с «Исламским государством». Об этом сообщает Голос Америки.
Отметим, в результате 13 ракетных ударов, нанесенных в Багдаде за последние два месяца, были убиты сотрудники сил безопасности Ирака и американское гражданское лицо. Эти данные сообщила Объединенная оперативно-тактическая группа — Операция «Непоколебимая решимость» (CJTF-OIR), курирующая действия США и коалиции по борьбе с «Исламским государством».
«В результате мы полностью посвящаем себя защите иракских баз, где размещаются войска коалиции. Это ограничило наши возможности по проведению обучения партнеров и поддержке их операций против „Даиш“ („Исламского государства“), и поэтому мы приостановили эту работу», — говорится в пресс-релизе CJTF-OIR.
США нанесли авиаудары по оружейным складам поддерживаемых Ираном формирований «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии.
Напомним, 3 января США провели авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта в столице Ирака Багдаде, в результате которого погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа «Кудс» Касем Сулеймани.
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