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Борьба с COVID-19 резко снизила количество случаев коклюша во Франции

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Борьба с COVID-19 резко снизила количество случаев коклюша во Франции

Медики обнаружили, что в результате самоизоляции и других мер, которые власти Франции предпринимали для борьбы с COVID-19, количество заражений коклюшем по сравнению с прошлыми годами уменьшилось примерно в десять раз. Такие выводы ученые опубликовали на medRxiv.

У пандемии COVID-19 есть и будет множество экономических и социальных последствий. Например, в результате распространения вируса и борьбы с ним резко уменьшились промышленное производство и дорожное движение, из-за чего за 2020 год парниковых газов в атмосферу попало примерно на 7% меньше, а жители США стали гораздо чаще употреблять алкоголь и тяжелые наркотики. Последнее связано как с социальными последствиями от мер по борьбе с распространением COVID-19, так и с ростом уровня безработицы и экономического неблагополучия в стране.

В новом исследовании медики под руководством Жюли Тубиана из Института Пастера (Франция) обнаружили положительное следствие пандемии. Проанализировав данные о заболеваемости коклюшем за 2013 и 2020 годы, ученые выяснили, что эти цифры могли снизиться до десяти раз.

Ученые работали с данными тестирования на следы коклюша в организме, которые собирались по всей Франции среди взрослых, а также информацию из 40 детских поликлиник страны. На основе этого Тубиана и ее коллеги создали математические модели, которые воспроизводили распространение коклюша в прошлом году и в прошлые эпохи.

Моделирование показало, что в прошлом году из-за карантина распространение этой болезни уменьшилось примерно в 5–10 раз. В частности, до введения мер по самоизоляции коклюшем заражались около 200-300 человек в месяц, а после количество заражений упало до 14-18.

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Ученые считают, что результаты их работы говорят о недостаточном уровне вакцинации от коклюша во Франции. Это нужно исправить в ближайшее время, чтобы в стране не произошло крупных вспышек коклюша после завершения пандемии COVID-19.

коклюш, коронавирус
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