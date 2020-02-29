В Черновицкой области госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус

В Черновцах госпитализировали еще одного пациента с подозрением на новый коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации в соцсети Facebook.
Сообщается, что мужчина, госпитализированный в инфекционное отделение областной больницы, с 21 февраля путешествовал по Италии.
По данным эпидрасследования, в путешествии и при возвращении домой 26 февраля он чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле мужчина жалуется со вчерашнего дня. Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины сообщило, что по состоянию на 29 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. По данным Минздрава, сегодня у людей, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах, второй раз возьмут забор анализов для исследования на присутствие коронавируса. Ни у одного человека в обсервации не выявлены признаки острых вирусных заболеваний.
Ранее в Центре общественного здоровья сообщали, что у госпитализированной украинки, которая вернулась из Италии, не обнаружили коронавирус. Ни в одном из образцов анализов не выявили коронавирус. Также отрицательные результаты были и у двух людей из Черновицкой области.
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