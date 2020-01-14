В Иране начались аресты в связи с катастрофой украинского Boeing

В Иране арестовали несколько человек, причастных к событиям вокруг сбитого иранскими военными украинского авиалайнера. Об этом, как передает Reuters, заявил официальный представитель судебной власти страны Голамхоссейн Эсмаили.

Как сообщает агентство, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ответственность за катастрофу не может нести один человек. Все, кто был причастен к случившемуся, будут наказаны, пообещал президент.