Билли Айлиш запишет главную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде

Билли Айлиш запишет заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде, сообщается на официальной странице «Не время умирать» в Инстаграм.

«Билли Айлиш сочинила песню со своим братом Финнеасом, и станет самым молодым в истории музыкантом, который запишет заглавную песню для ленты о Джеймсе Бонде», — говорится в комментарии на официальной странице.

Сама певица разместила у себя в Инстаграм логотип 007 и написала: «Я пою заглавную песню в «Не время умирать».

Очень часто авторы и исполнители композиции к фильму о Джеймсе Бонде становятся обладателями премии «Оскар». Так, Адель получила золотую статуэтку за заставку к ленте «007: Координаты Скайфолл», а Джимми Нейпс и Сэм Смит — за саундтрек к боевику «007: Спектр».