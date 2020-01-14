Билли Айлиш запишет главную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде

Билли Айлиш запишет заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде, сообщается на официальной странице «Не время умирать» в Инстаграм.
«Билли Айлиш сочинила песню со своим братом Финнеасом, и станет самым молодым в истории музыкантом, который запишет заглавную песню для ленты о Джеймсе Бонде», — говорится в комментарии на официальной странице.
Сама певица разместила у себя в Инстаграм логотип 007 и написала: «Я пою заглавную песню в «Не время умирать».
Очень часто авторы и исполнители композиции к фильму о Джеймсе Бонде становятся обладателями премии «Оскар». Так, Адель получила золотую статуэтку за заставку к ленте «007: Координаты Скайфолл», а Джимми Нейпс и Сэм Смит — за саундтрек к боевику «007: Спектр».
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