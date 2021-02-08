НАПК составило два протокола в отношении Тупицкого

Глава Нацагентства по предупреждению коррупции Александр Новиков составил два протокола в отношении отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого, сообщила пресс-служба НАПК. Протоколы составили из-за конфликта интересов при рассмотрении конституционности отдельных положений Закона «О предупреждении коррупции», а также из-за незадекларированного участка земли в оккупированном Крыму.

«Еще 1 октября 2020 года — почти за месяц до принятия известного решения КСУ — НАПК направило Александру Тупицкому запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму, полученный им по законодательству государства-оккупанта. За такое нарушение НАПК должно было вручить судье админпротокол. 27 октября судья проголосовал за решение, в котором, в частности признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы. Итак, Александр Тупицкий совершил действия в условиях реального конфликта интересов. Теперь, когда Верховная Рада возобновила упомянутое право НАПК, мы должны составить 2 админпротокола в отношении Тупицкому — по умышленному неуказанию участка в декларации и о конфликте интересов», — отметил Новиков.

В НАПК добавили, что своим решением от 27 октября судьи КСУ нарушили требования Конституции и отменили положения Закона Украины «О предотвращении коррупции», которые не обжаловались в соответствующем конституционном представлении. Это означает, что Тупицкий в рамках руководства рассмотрением дела взял на себя исключительные полномочия парламента и субъектов права на конституционное обращение. Тем самым он грубо нарушил требования ст. 150 Конституции Украины и Закона Украины «О Конституционном Суде Украины».

«Врученные протоколы будут переданы в суд, ведь признать лицо виновным в совершении административного нарушения, связанного с коррупцией, может только суд», — добавили в НАПК.

Напомним, 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование судей, чиновников и депутатов, а также лишил НАПК многих полномочий.

В свою очередь Государственное бюро расследований начало досудебное расследование против Тупицкого по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, и государственной измены. По данным следствия, отстраненный глава КСУ, вероятно, совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, что квалифицируется по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 (самовольное занятие земельного участка, государственная измена) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.