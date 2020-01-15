Порошенко хочет стать главным оппозиционером, чтобы не посадили

Пятый президент Украины Петр Порошенко пытается стать главным оппозиционером, надеясь избежать преследований

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на одного из бывших ключевых соратников бывшего президента.

По данным УП, Порошенко целенаправленно работает на свой электорат и на завоевание электората партии «Голос». а его стратегическая задача на ближайшее время — стать «оппозиционером № 1», чтобы избежать преследований.

«Петр сейчас не так хочет к власти, как желает защиты. Для этого ему надо максимально нарастить мышцы, он должен стать главным оппозиционером как внутри страны, так и вовне. Петр реально боится, что, когда у Зеленского дела пойдут плохо, Порошенко сразу попытаются посадить», — рассказал изданию собеседник.

Напомним, что при новой власти против Порошенко возбудили более дюжину дел, по большей части по инициативе юриста Андрея Портнова.