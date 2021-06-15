Глава НАПК рассказал, что нужно для преодоления коррупции – это не борьба с олигархами

Принятие парламентом антикоррупционной стратегии, завершение судебной реформы и прекращение попыток ослабить функционал антикоррупционных органов являются ключевыми для преодоления коррупции и деолигархизации, убежден глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.
«С сентября в парламенте находится антикоррупционная стратегия. Я благодарен антикоррупционному комитету за то, что она уже рекомендована парламенту ко второму чтению для принятия. Тут есть все ответы на вопросы, как сделать власть, во-первых, некоррупированной и, во-вторых, независимой от влияния финансово-промышленных групп», — сказал Новиков во вторник в Киеве, выступая на Всеукраинском форуме «Украина 30. Экономика без олигархов», передает Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что основные пункты стратегии — это принятие парламентом закона о лоббизме и создание условий для конкурентоспособности для малого и среднего бизнеса.
«Третье, и самое главное... завершение судебной реформы», — подчеркнул Новиков.
Глава НАПК отметил, что первое чтение в парламенте прошли законопроекты о Высшем совете правосудия, о Высшей квалифкомиссии судей. «Это ключевые законы, чтобы наконец-то завершить судебную реформу», — сказал он.
По его словам, необходимо также отказаться от «постоянного продуцирования» законопроектов об увольнении руководителя НАБУ и попыток блокирования работы НАПК в части проверки отчетов политических партий.
«Борьбой с олигархами мы не достигнем конечной цели. Конечной целью должно стать построение справедливого общества с подотчетной властью и равными правилами для всех» — добавил Новиков.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховую Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» 2 июня, он был зарегистрирован под № 5599. Его текст был опубликован на сайте парламента 3 июня.
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