Сельский голова получил 5 лет за взятку в 10 тысяч гривен

Сельского голову в Черкасской области приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за взятку в 10 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Сельского голову приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на 2 года. Он признан виновным в получении от предпринимателя неправомерной выгоды в размере 10 тыс грн (ч.3 ст.368 УК Украины) за принятие исполнительным комитетом сельского совета решения о разрешении на размещение рекламы на территории села и заключение договора аренды рекламных щитов», — отмечается там.

Приговор вынес Шполянский районный суд по обвинению прокуратуры Черкасской области.

Местная прокуратура сообщает, что взятку чиновник получил в феврале 2019 года.