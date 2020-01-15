Сельский голова получил 5 лет за взятку в 10 тысяч гривен

Сельского голову в Черкасской области приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за взятку в 10 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
«Сельского голову приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на 2 года. Он признан виновным в получении от предпринимателя неправомерной выгоды в размере 10 тыс грн (ч.3 ст.368 УК Украины) за принятие исполнительным комитетом сельского совета решения о разрешении на размещение рекламы на территории села и заключение договора аренды рекламных щитов», — отмечается там.
Приговор вынес Шполянский районный суд по обвинению прокуратуры Черкасской области.
Местная прокуратура сообщает, что взятку чиновник получил в феврале 2019 года.
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