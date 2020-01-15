В Кабмине пообещали ежемесячно отчитываться о доходах топ-чиновников

Правительство пообещало ежемесячно публиковать отчеты о доходах министров и их заместителей на фоне дискуссий о крупных премиях, которые выписали себе члены Кабмина и главы госкомпаний. Об этом заявил в среду, выступая в парламенте, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.
«Мы будем официально каждый месяц публиковать все доходы, которые получают наши топ-чиновники, — сказал Дубилет. — Это не тайная информация, мы считаем, что это будет еще один шаг, чтобы мы стали более прозрачными и более честными с обществом».
«На сайте Кабмина будет каждый месяц публиковаться тот доход, который получают министры и заместители», — пояснил он. Он уточнил, что решение о публикации данных о доходах министров было принято, чтобы избежать дискуссий по поводу доходов должностных лиц.
В последнее время в СМИ появились публикации о том, что по итогам минувшего года многие министры выписали себе крупные премии и другие виды материальной помощи. Вопрос о зарплатах министров в среду был вынесен на обсуждение парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», на заседание которой пригласили членов правительства. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в среду в своем Telegram-канале предостерег от «манипуляций» вокруг зарплат чиновников. «Сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти», — добавил он.
Напомним, что перед новым годом многие министры резко подняли себе заработные платы. У некоторых чиновников за декабрь они достигли 400 тыс. гривен. Должностные лица выписали себе премии, надбавки, а также помощь на оздоровление и на решение социально-бытовых проблем.
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