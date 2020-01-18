В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдены новые уязвимости

Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении самолетов семейства 737 MAX. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.
По его данным, новые проблемы в ПО были найдены во время технической проверки, которую проводили в штате Айова в минувшие выходные в преддверии завершения разработки обновленного программного обеспечения для лайнеров этого типа.
«Мы проводим необходимые обновления и работаем с Федеральным авиационным управлением США (ФАА) над оформлением этих изменений. Мы также информируем наших клиентов и поставщиков», — говорится в сообщении компании.
Как отметил представитель Boeing, проблема связана с одной из функций программного обеспечения, которая проверяет правильность работы некоторых системных мониторов.
Напомним, что эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена на фоне двух авиакатастроф с участием лайнеров этой модели. В октябре 2018 года Boeing 737 MAX разбился в Индонезии, погибли 189 человек. Вторая катастрофа произошла в марте 2019 года в Эфиопии, ее жертвами стали 157 человек. Руководство корпорации признало, что оба происшествия произошли после сбоя в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе.
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