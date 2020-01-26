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Число погибших из-за нового вируса в Китае достигло 56 человек

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Число погибших из-за нового вируса в Китае достигло 56 человек

Жертвами коронавируса в Китае стали 56 человек, пишет Reuters со ссылкой на госкомитет по делам здравоохранения КНР.

По информации властей, вирусом заразились 1975 человек. За сутки с момента последнего официального обновления данных число инфицированных выросло почти на 700 человек, количество жертв увеличилось на 15.

Председатель КНР Си Цзиньпин 26 января заявил, что распространение вируса ускоряется. Он призвал власти всех уровней сделать контроль над заболеванием своим приоритетом.

В субботу появились данные о первых случаях заражения в Канаде, Португалии, Малайзии и Австралии. Кроме того, о первом погибшем от вируса сообщили власти Шанхая и провинции Хэнань. В 25 регионах Китая введен наивысший режим ЧС.

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Тем не менее эксперты Всемирной организации здравоохранения отказались признавать вспышку нового вируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, указав, что власти Китая принимают достаточные меры, чтобы помешать распространению болезни.

Китай, вирус
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Комментарии (1)
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Гость
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maks vlasenko
maks vlasenko 24 минуты назад

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog

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