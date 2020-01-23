Трамп написал за день 142 твита, побив собственный рекорд

Президент США Дональд Трамп написал 142 твита за один день, таким образом, побив свой предыдущий рекорд в 123 твита в течение дня.
Об этом сообщает The Hill со ссылкой на компанию Factbase Feed, которая следит за твитами главы Белого дома.
«Президент Трамп в среду побил свой предыдущий рекорд по количеству твитов за один день с начала своего президентства, написав свыше 130 твитов», — говорится в сообщении.
Всего глава Белого дома написал за среду 142 твита.
Также Трамп сделал 124 ретвита, что, в свою очередь, также стало новым для него рекордом.
Отмечается, что вчера в американском Сенате демократы объявляли свои аргументы относительно импичмента Трампу, что не прошло мимо внимания самого президента США в соцсети.
Как сообщалось, 19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.
21 января в Сенате США начался судебный процесс дела об импичменте президента Трампа.
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