Трамп написал за день 142 твита, побив собственный рекорд

Президент США Дональд Трамп написал 142 твита за один день, таким образом, побив свой предыдущий рекорд в 123 твита в течение дня.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на компанию Factbase Feed, которая следит за твитами главы Белого дома.

«Президент Трамп в среду побил свой предыдущий рекорд по количеству твитов за один день с начала своего президентства, написав свыше 130 твитов», — говорится в сообщении.

Всего глава Белого дома написал за среду 142 твита.

Также Трамп сделал 124 ретвита, что, в свою очередь, также стало новым для него рекордом.

Отмечается, что вчера в американском Сенате демократы объявляли свои аргументы относительно импичмента Трампу, что не прошло мимо внимания самого президента США в соцсети.

Как сообщалось, 19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

21 января в Сенате США начался судебный процесс дела об импичменте президента Трампа.