В Китае признали, что не могут обуздать новый вирус

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом со ссылкой на китайское телевидение сообщает Reuters.
В связи с этим Си Цзиньпин призвал ЦК Коммунистической партии Китая принять активное участие в решении проблемы.
Ранее стало известно, что председатель КНР провел заседание политбюро ЦК КПК, посвященное мерам борьбы со вспышкой коронавируса в стране. Кроме того, власти страны ввели наивысший уровень ЧС в 25 регионах, в том числе в Пекине, Шанхае, а также в городе Ухань, откуда началось распространение инфекции. Помимо этого власти Пекина ограничат междугородное автобусное сообщение.
Впервые вспышка нового типа коронавируса была зафиксирована в Китае в конце декабря. На сегоня число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 1372 человек, 41 больной погиб. Вирус уже вышел за пределы КНР. Отдельные случаи заражения зарегистрированы в Японии, США, Франции, Сингапуре, Южной Корее и ряде других странах.
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