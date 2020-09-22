Наказать Китай и вернуть мир на Ближний Восток: о чем говорил Трамп на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил, что организации следует привлечь к ответственности Китай за возникновение пандемии нового коронавируса.

«Объединенные Нации должны привлечь Китай к ответственности за их действия», — считает американский лидер.

С точки зрения главы администрации США, на ранних этапах распространения нового коронавируса Китай не запретил международные авиарейсы со своей территории, позволив таким образом «заразить мир». Трамп также неоднократно назвал в своей речи коронавирус «китайским вирусом».

По его версии, «китайское правительство и Всемирная организация здравоохранения, которая фактически контролируется Китаем, ложно объявляли в прошлом, что нет свидетельств передачи нового коронавируса от человека к человеку». «Затем они ложно заявляли, что лица, не демонстрирующие симптомов COVID-19, не будут распространять болезнь», — полагает президент США. «Мы распределим вакцину, нанесем поражение вирусу, положим конец пандемии и вступим в новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира», — обещал Трамп.

Он и прежде много раз обвинял власти КНР в том, что они якобы приняли недостаточно активные меры для предотвращения пандемии. При этом ранее заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин «не скрывал какую-либо информацию» о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что «некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая».

Борьба с терроризмом и торговлей людьми

Трамп призвал организацию сосредоточиться на решении «реальных мировых проблем», среди которых, по его мнению, можно выделить терроризм, торговлю людьми и наркотиками, а также дискриминацию женщин и преследования по религиозному признаку.

«Чтобы ООН была эффективной организацией, она должна сосредоточиться на реальных мировых проблемах. Они включают в себя терроризм, притеснение женщин, принудительный труд, торговлю наркотиками, торговлю людьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации, религиозные преследования, а также этнические чистки в отношении религиозных меньшинств», — заявил политик.

Миротворческая роль США

Трамп считает, что Соединенные Штаты выполняют свою роль в мире в качестве миротворца, выводя свои войска из Афганистана.

«Прямо сейчас Соединенные Штаты также работают над тем, чтобы положить конец войне в Афганистане, и мы возвращаем наши войска домой. Америка выполняет свое предназначение в качестве миротворца», — сказал Трамп.

Борьба за свободу

Глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты поддерживают борьбу за свободу на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа.

«Мы поддерживаем народ Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в их справедливой борьбе за свободу», — сказал американский лидер.

Мирные соглашения по Ближнему Востоку и НАТО

Вашингтон намерен в ближайшее время добиться подписания еще нескольких мирных соглашений по Ближнему Востоку.

«Мы достигли знаменательного прорыва, заключив два мирных соглашения на Ближнем Востоке. После десятилетий отсутствия прогресса Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали историческое мирное соглашение в Белом доме», — напомнил президент США, вновь назвав эти договоренности «рассветом нового Ближнего Востока».

«В скором времени мы намерены заключить еще несколько соглашений. Я никогда не был более оптимистичен относительно будущего региона. На этом песке больше нет крови. Надеюсь, эти дни кровопролития позади», — добавил Трамп.

Американский лидер также заявил, что США «вдохнули новую жизнь» в НАТО.