Лидеры ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, что открывает возможность для его ратификации в Европарламенте. Об этом сообщила в пятницу председатель ЕК в своем Twitter.
«Шарль Мишель и я только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, что позволяет Европарламенту его ратифицировать», — говорится в сообщении.
В свою очередь Мишель в своем Twitter отметил, что Евросоюз и Соединенное Королевство «открывают новую главу в качестве партнеров и союзников».
В четверг комитет Европарламента по конституционным делам поддержал на экстренном заседании соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Голосование по нему в самом Европарламенте состоится 29 января, после чего документ будет сразу формально утвержден Советом ЕС.
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