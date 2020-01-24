Зеленский рассказал премьеру Израиля семейную историю про Холокост

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху три истории, связанные с Холокостом и Украины, одна из них — о семье его деда, трех братьев которого расстреляли немцы.
Об этом он сказал на встрече с Нетаньяху в Тель-Авиве, трансляция которой велась на Facebook-странице Офиса президента Украины.
Зеленский, который накануне не попал на Всемирный форум памяти Холокоста, зачитал израильском премьеру обращение по поводу Холокоста.
«У меня есть три истории, которые я хотел бы вам сейчас рассказать — о Холокосте и Второй мировой войне.
Одна история была о Саиде Арифовой, которая спасла 88 евреев, выдав их за крымских татар, вторая — об украинском священнике греко-католической веры Емельяна Ковче, который спасал евреев, выдав им около 600 метрик о крещении, — и отказался досрочно покидать лагерь „Майданек“ с 700 заключенными, хотя дома его ждали шестеро детей.
Эти истории на самом деле об одном: твоя национальность, религия, возраст, пол, место рождения теряют значение, когда есть доброе сердце, которое движет тобой, и тотальное зло, которому ты противостоишь.
И я расскажу еще одну историю — историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители, стали жертвами Холокосте: их расстреляли немецкие оккупанты, ворвавшиеся в Украину.
Остался четвертый брат — в то время он был на фронте. Он вернулся живым, прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией.
Через два года после войны у него родился сын, а через 31 год — внук. Через 40 лет внук стал президентом — и сегодня он стоит перед вами, господин премьер-министр», — сказал Зеленский.
В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что в Израиле всегда будет благодарны украинцам за помощь и поддержку еврейскому народу во время трагедии Холокоста.
«Вчера мы отмечали знаковое событие в истории наших народов, наших солдат и тех союзников, которые отдали свои жизни и стали жертвами той страшной трагедии. Мы чтили память тех, кто погиб в Аушвице, в концентрационном лагере. Многие из них были из Советского Союза. Мы безгранично и вечно будем благодарны вам за ту поддержку, которую вы оказывали еврейскому народу в противостоянии этим ужасным преступлениям и трагедиям», — сказал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016