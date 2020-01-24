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Зеленский рассказал премьеру Израиля семейную историю про Холокост

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Зеленский рассказал премьеру Израиля семейную историю про Холокост

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху три истории, связанные с Холокостом и Украины, одна из них — о семье его деда, трех братьев которого расстреляли немцы.

Об этом он сказал на встрече с Нетаньяху в Тель-Авиве, трансляция которой велась на Facebook-странице Офиса президента Украины.

Зеленский, который накануне не попал на Всемирный форум памяти Холокоста, зачитал израильском премьеру обращение по поводу Холокоста.

«У меня есть три истории, которые я хотел бы вам сейчас рассказать — о Холокосте и Второй мировой войне.

Одна история была о Саиде Арифовой, которая спасла 88 евреев, выдав их за крымских татар, вторая — об украинском священнике греко-католической веры Емельяна Ковче, который спасал евреев, выдав им около 600 метрик о крещении, — и отказался досрочно покидать лагерь „Майданек“ с 700 заключенными, хотя дома его ждали шестеро детей.

Эти истории на самом деле об одном: твоя национальность, религия, возраст, пол, место рождения теряют значение, когда есть доброе сердце, которое движет тобой, и тотальное зло, которому ты противостоишь.

И я расскажу еще одну историю — историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители, стали жертвами Холокосте: их расстреляли немецкие оккупанты, ворвавшиеся в Украину.

Остался четвертый брат — в то время он был на фронте. Он вернулся живым, прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией.

Через два года после войны у него родился сын, а через 31 год — внук. Через 40 лет внук стал президентом — и сегодня он стоит перед вами, господин премьер-министр», — сказал Зеленский.

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В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что в Израиле всегда будет благодарны украинцам за помощь и поддержку еврейскому народу во время трагедии Холокоста.

«Вчера мы отмечали знаковое событие в истории наших народов, наших солдат и тех союзников, которые отдали свои жизни и стали жертвами той страшной трагедии. Мы чтили память тех, кто погиб в Аушвице, в концентрационном лагере. Многие из них были из Советского Союза. Мы безгранично и вечно будем благодарны вам за ту поддержку, которую вы оказывали еврейскому народу в противостоянии этим ужасным преступлениям и трагедиям», — сказал он.

Биньямин Нетаньяху, Холокост, Владимир Зеленский
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