Население России тоже сокращается

Постоянное население России на 1 января 2020 года составило 146 млн 745,1 тыс. человек, сократившись на 35 тыс. 622 человека по сравнению с началом 2018 года (на 0,02%), следует из предварительной оценки Росстата, опубликованной 24 января.

Население РФ в 2019 году уменьшилось второй год подряд — после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м. В 2009–2017 годах население непрерывно увеличивалось. При этом Росстат прогнозирует, что до 2026 года количество жителей России будет убывать по нарастающей.

Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2016 года), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.

Самые актуальные данные Росстата показывают, что естественная убыль за 11 месяцев 2019 года составила 285,7 тыс., а чистая миграция в страну — 222,7 тыс. (за десять месяцев года). Миграционный прирост увеличился по сравнению с 2018 годом (+124,9 тыс.), но недостаточен для восполнения естественной убыли.

Согласно демографическому прогнозу Росстата, обновленному в конце 2019 года (средний нейтральный вариант), естественная убыль населения выйдет на пик в 2026 году (583,5 тыс. человек), а миграционный приток не будет перекрывать ее даже наполовину. Это связано прежде всего с сокращением рождаемости: Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) уменьшится с текущих 1,5 до 1,42 к 2025 году.

Отметим, что Российская Федерация в 2019 году предоставила гражданство 299 тыс. 422 гражданам Украины.