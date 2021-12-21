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В США зафиксированы самые низкие темпы прироста населения за всю историю

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В США зафиксированы самые низкие темпы прироста населения за всю историю

Американские власти зафиксировали самый низкий показатель темпов роста численности населения за всю историю США, а миграционный прирост впервые превысил естественный. Об этом говорится в распространенном во вторник отчете правительственного Бюро переписи населения США.

Число жителей страны, по его оценкам, выросло за календарный год примерно на 392 665, или на 0,1% (с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года). «Медленные темпы роста можно объяснить сокращением чистой международной миграции, снижением рождаемости и ростом смертности, частично вызванным пандемией COVID-19», — отметили в бюро.

В госструктуре пояснили, что рост населения произошел за счет естественного прироста (превышение числа родившихся над числом умерших), который составил 148 043 человека, и чистой международной миграции, которая составила 244 622 человека. В бюро также указали, что впервые миграционный прирост населения превысил естественный.

«В период с 2020 по 2021 год в 33 штатах наблюдался прирост населения, а в 17 штатах и столичном округе Колумбия население сократилось, причем в 11 из них убыль составила более 10 тыс. человек. Это беспрецедентно большое количество штатов, потерявших население за год», — отмечается в докладе. При этом в бюро сообщили, что наибольший прирост населения наблюдался в Техасе.

«Темпы роста численности населения замедляются уже несколько лет из-за снижения рождаемости и сокращения чистой международной миграции, в то время как уровень смертности растет из-за старения населения страны, — отметила сотрудник бюро Кристи Уайлдер в связи с публикацией отчета. — Теперь, под влиянием пандемии COVID-19, это сочетание привело к беспрецедентно медленным темпам роста населения».

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В 2019 году американские власти зафиксировали самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие. Тогда число жителей страны выросло примерно на 1,5 млн, или менее чем на половину процента. Это был самый низкий показатель темпов роста населения в США со времен Первой мировой войны. На данный момент в США проживают примерно 332 млн человек.

США, рождаемость
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