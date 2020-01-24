Порошенко вызвали на новый допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что вызван 31 января на новый допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Отвечая на вопросы журналистов на выходе из здания ГБР, Порошенко уточнил, что допрос будет проходить в рамках расследования дела о законности действий бывшего руководства Украины, которое отправило корабли ВМС в Керченский пролив в ноябре 2018 года.

Выйдя из здания ГБР, Порошенко заявил, что на новый допрос он придет, если будет в стране. При этом Порошенко сравнил допрос с шоу и обвинил следователей в неподготовленности и ангажированности. Он назвал ситуацию политическим преследованием, обвинив ГБР в том, что ведомство «работает на Россию».

Предмет сегодняшней встречи — допрос по делу о возможной государственной измене при подписании Минских соглашений — Порошенко назвал «плохим спектаклем».

Он возмутился тем, на какие даты назначаются допросы. По его словам, в пятницу он должен был вместо посещения ГБР лететь в Давос, где у него был запланирован ряд международных встреч, но он отменил поездку. На 31 января, когда его планируют допросить по делу о законности действий руководства страны в Керченском инциденте, у него также запланирован международный визит. «Единственное, зачем они это делают — это препятствовать международной деятельности», — сказал Порошенко.

Поддержать экс-президента в пятницу пришли к зданию Госбюро несколько десятков его однопартийцев и соратников. Они хотели присутствовать на допросе, однако силовики их не впустили в здание.

В пятницу Порошенко впервые за четыре месяца явился на допрос. Он отвечал на вопросы следователей почти четыре часа. Порошенко проходит как свидетель по 16 уголовным делам, которые находятся на разных этапах расследования. Его обвиняют по статьям о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также против него расследуют дело по факту незаконного назначения Кабинета министров в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде. На данный момент экс-президент проигнорировал 28 вызовов на допросы, последний раз это произошло 21 января.