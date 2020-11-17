Кабмин сменил руководителя Госкосмоса

Кабинет министров 16 ноября освободил от с должности председателя Государственного космического агентства Украины Владимира Усова и назначил и.о. председателя первого заместителя ГКАУ Михаила Льва.

Соответствующее распоряжение № 1432-р опубликовала пресс-служба правительства.

«Освободить Усова Владимира Владимировича с должности главы Государственного космического агентства Украины в соответствии со статьей 87-1 Закона Украины „О государственной службе“», — говорится в документе.

Статья предусматривает, что субъект назначения может освободить госслужащего категории А по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или профильного министра в течение четырех месяцев с момента его назначения.

Другим распоряжением правительство назначило исполняющим обязанности главы агентства первого заместителя Усова Михаила Льва.

Напомним, что Усова назначили на должность председателя Госкосмоса 24 января 2020. Впоследствии журналисты установили, что компания нового председателя Космического агентства оказалась фигурантом уголовного дела ГБР.