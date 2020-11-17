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Кабмин сменил руководителя Госкосмоса

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Кабмин сменил руководителя Госкосмоса

Кабинет министров 16 ноября освободил от с должности председателя Государственного космического агентства Украины Владимира Усова и назначил и.о. председателя первого заместителя ГКАУ Михаила Льва.

Соответствующее распоряжение № 1432-р опубликовала пресс-служба правительства.

«Освободить Усова Владимира Владимировича с должности главы Государственного космического агентства Украины в соответствии со статьей 87-1 Закона Украины „О государственной службе“», — говорится в документе.

Статья предусматривает, что субъект назначения может освободить госслужащего категории А по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или профильного министра в течение четырех месяцев с момента его назначения.

Другим распоряжением правительство назначило исполняющим обязанности главы агентства первого заместителя Усова Михаила Льва.

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Напомним, что Усова назначили на должность председателя Госкосмоса 24 января 2020. Впоследствии журналисты установили, что компания нового председателя Космического агентства оказалась фигурантом уголовного дела ГБР.

Госкосмос
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