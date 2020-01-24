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В долгах как в шелках. Сколько Украине нужно выплатить по ОВГЗ

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В долгах как в шелках. Сколько Украине нужно выплатить по ОВГЗ

За год (с 03.01.2019 по 21.01.2020) иностранные инвесторы приобрели облигаций внутреннего государственного займа на 113 млрд грн.

Основной причиной роста портфеля долговых бумаг на руках у спекулянтов на 1800% была высокая доходность ОВГЗ — в январе прошлого года Минфин продавал долги по номинальной доходностью выше 18%. По этому показателю Украина вышла в мировые лидеры.

Высокие процентные ставки по ОВГЗ в 2019 году были связаны с размером ставки НБУ, которая определяет стоимость кредитного ресурса, в том числе и облигаций правительства. В начале 2019 учетная ставка НБУ была на уровне 18%.

Однако спрос иностранцев на украинские облигации внутреннего государственного займа повлиял на укрепление курса гривны — спекулянты заводили валюту в Украине и продавали ее на межбанке и предложение доллара США начала превышать спрос.

Ревальвация, в свою очередь, повлияла на замедление инфляции, поскольку сделала импорт в Украину дешевле. Согласно этому Национальный банк постепенно начал снижать учетную ставку, которая влияла на доходность ОВГЗ.

На графике видно, как средняя доходность ОВГЗ в 2019 году синхронно снижается вместе с учетной ставкой НБУ.

Большая доля (более $ 4 млрд) иностранцев в украинских облигациям вызвала опасения в Украине, что в критические моменты спекулянты начнут активно продавать ОВГЗ и выводить валюту из Украины. Такие сценарии возможны, но трудно прогнозируемы. В то же время можно построить график погашения ОВГЗ в ближайшие пять лет. Для этого достаточно проанализировать информацию Министерства финансов о облигациях внутреннего государственного займа, которые находятся в обращении.

Таким образом, в течение 2020 — 2025 Украина выплатит владельцам облигаций внутреннего государственного займа 204 млрд грн и $4,5 млрд. (109,6 млрд. грн по курсу НБУ на 21 января).

Речь идет о долгах, которые были взяты по ОВГЗ в 2009-2019 годах. Однако общая сумма долга, с учетом ОВГЗ, которые Минфин продолжит выпускать с 2020 года, будет больше.

Пик выплат держателям долговых бумаг правительства придется на 2020 и на 2021 годы.

В частности, в текущем году Министерству финансов придется выплатить по ОВГЗ 134 млрд грн: 61,6 млрд. по бумагам номинированным в гривне и $3,02 млрд. (или 73 млрд. грн по курсу НБУ на 21 января) по валютным ОВГЗ.

В этом году, согласно государственному бюджету на внутреннем рынке, в первую очередь за счет ОВГЗ, правительство привлечет 231 млрд грн, на внешнем — 134 млрд грн.

В то же время Минфин погасит на внутреннем рынке Украины, согласно основной смете страны, 161 млрд грн, а по внешним заимствованиям — 120 млрд грн.

В 2021 году размер погашения по гривневым ОВГЗ, которые были выпущены до 2020 года, составит 51 млрд грн, а по валютным — $1,5 млрд. (или 36,4 млрд. грн по курсу НБУ на 21 января).

Таким образом, в ближайшие два года правительству нужно будет найти 222 млрд грн на погашение ОВГЗ, которые сейчас находятся в обращении: 112 млрд по гривневым и $4,5 млрд. (или 109,6 млрд. грн по курсу НБУ на 21 января) — по валютным.

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В течение 2022-2025 гг. Министерству финансов необходимо будет погасить ОВГЗ еще на 91,6 млрд. грн. При этом пик выплат по этим долговым бумагам приходится на 2025 год — 33,9 млрд. грн.

Источник

ОВГЗ
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