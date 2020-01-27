Болгария перейдет на евро до 2023 года

Планы Болгарии о том, чтобы войти в зал ожидания еврозоны весной этого года и принять ее в качестве официальной валюты в 2023 году «полностью предсказуемы».
Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.
Балканская страна, являющаяся членом Европейского союза с 2007 года, надеется присоединиться к предшественнику членства в еврозоне, механизму обменного курса ERM-2, к концу апреля и ввести евро в 2023 году.
«Я ожидаю, что планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены», — сказала Георгиева.
Георгиева сказала, что президент Европейского центрального банка Кристина Лагард «очень позитивно» воспринимает стремление Болгарии к вступлению в еврозону и сказала ей на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что «кажется, что в моем зале, где проходят встречи еврозоны, скоро будут говорить по-болгарски».
Георгиева сказала, что вступление в еврозону будет выгодно для страны и обеспечит большую безопасность и защитит от глобальной неопределенности.
Болгария, валюта которой уже привязана к евро, соответствует номинальным критериям для принятия единой валюты со здоровыми государственными финансами и низким уровнем долга, но также является одной из самых бедных и коррумпированных стран-членов ЕС.
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